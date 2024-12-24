'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın' dizisinin kadrosu genişliyor. Demet Evgar ve Emre Karayel, 10 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu.

2008-2015 yılları arasında '1 Kadın 1 Erkek' dizisinde birlikte rol alan ünlü oyuncular Demet Evgar ve Emre Karayel, uzun bir aranın ardından 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın' dizisinde yeniden bir araya geldi. İzleyiciler, dizinin 30. bölüm tanıtımında sürpriz bir isimle karşılaştı.

Tolga Okaner karakteriyle diziye dahil oluyor

Emre Karayel, dizinin yeni bölümünde Peran Hastanesi'ne yeni atanan, mesleğinde başarılı ve saygın bir psikiyatrist olan 'Tolga Okaner' karakterine hayat verecek. Aynı zamanda Peran Vakfı Başkanı'nın oğlu olan Tolga, hastanede dengeleri değiştiren bir isim olacak.