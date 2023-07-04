İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede ‘torbacı’ olarak adlandırılan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda bir adreste yapılan aramada, baharat poşeti içerisine gizlenmiş 500 gram esrar, 50 gram metamfetamin, 3 kök Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Operasyonda A.D., D.A. ve Ö.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ö.G. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.