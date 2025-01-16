Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırırken, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini güncelledi. Yeni açıklama ile birlikte, baharatlardan bitkisel ürünlere, ünlü baklava firmalarına kadar birçok üründe yapılan hileler ifşa oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda gıda güvenliğini riske atan yeni sahtekarlıkları kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklama, bazı ürünlerde kullanılan taklit ve tağşiş maddelerinin sağlık açısından ciddi tehdit oluşturduğunu gösteriyor.

Pul biberde boya, macunlarda ilaç tespiti

Son güncellenen listede dikkat çeken ilk ürün, Antalya'nın Manavgat ilçesinde üretilen Bora Bora Premium İpek Pul Biberi oldu. İçerisinde tespit edilen boya maddesi, gıdalarda kullanımına izin verilmeyen bir bileşendi.

Aynı şekilde, Pekmez Dünyası tarafından üretilen bitkisel macunlar da sağlık açısından risk taşıyan ilaç etken maddeleri içeriyordu. Özellikle baharat ve bitkisel ürünlerin güvenliği konusunda endişelere arttı.

Ünlü baklava firmasında sağlık riski: Yer fıstığı tespiti

Bakanlığın listesine bir diğer dikkat çeken ekleme ise, Kahramanmaraş'ın tanınmış baklava üreticisi Safir Baklava oldu. Ürünlerinde yer fıstığı kullandığı tespit edilen firma, daha önce içeriklerinde fındık ve ceviz kullanımıyla tanınıyordu.