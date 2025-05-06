Baharın müjdecisi Hıdırellez, İzmir’in Dikili ilçesinde düzenlenen renkli etkinlikle kutlandı. Dikili Belediyesi tarafından organize edilen Hıdırellez Şenliği, İsmetpaşa Mahallesi Taş Dede Mevkii’nde gerçekleştirildi.

Müzik, dans ve baharın ritmi

Dikili Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne aldığı etkinlikte, vatandaşlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Baharın gelişini kutlamak için bir araya gelen Dikilililer, Roman kültürünün canlı ezgileriyle keyifli anlar yaşadı. Şenliğe ilgi yoğun olurken, katılımcılar danslar eşliğinde Hıdırellez geleneğini yaşattı.

Etkinlikte konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, baharın umut ve mutluluk getirmesini temenni ederek şunları söyledi:

“İsmetpaşa Mahallemizdeki Hıdırellez eğlencemizle baharı hep birlikte karşıladık. Hıdırellez’in ülkemize ve ilçemize mutluluk, bereket ve huzur dolu bir bahar getirmesini diliyorum. Katılan, kalbi bizimle olan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum.”