Muğla’nın Fethiye ilçesinde bahçede çıkan yangın kısa sürede eve sıçradı. Alevler nedeniyle bir ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, ev sahibi Emine Bağçeci gözyaşlarını tutamadı.
Yangın bahçede başladı, eve sıçradı
Yangın, saat 11.00 sıralarında Fethiye’nin Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi.
Emine Bağçeci’ye ait müstakil evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ev kullanılamaz hale geldi
Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Bir yakınının düğününden dönen ev sahibi Emine Bağçeci, evinin küle dönmüş halini görünce gözyaşlarını tutamadı.
Bağçeci, yetkililerden yardım talebinde bulundu.
Hasar tespit çalışmaları başlatıldı
Yangınla ilgili soruşturma sürerken, Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerinde hasar tespit çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.