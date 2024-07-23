Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısında CHP'ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Bahçeli, CHP'nin milli güvenliği tehdit ettiğini ve PKK'nın etkisi altında olduğunu belirtti. Bahçeli’nin açıklamaları, partinin ve Türkiye'nin güvenliği üzerindeki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Bahçeli’den CHP’ye sert yorumlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün düzenlediği basın toplantısında CHP'yi hedef aldı. Bahçeli, CHP'nin milli güvenliğe zarar verdiğini ve PKK'nın elinde olduğunu iddia etti. “Demlenen CHP, demokrasimize leke sürmekte ve milli birliği kundaklamakta,” diyen Bahçeli, CHP'nin faaliyetlerinin, ülkenin güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Biden’ın yarıştan çekilmesi ve iktidarın gücü

Bahçeli, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin bölücü etkiler yarattığını ve Türkiye'nin güvenliği için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik darbe planlarının tasfiye edildiğini belirterek, terör devletlerinin bağlantı noktalarının ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Devleti üzerine açıklamalar

Kıbrıs’ın Türk milletinin varoluş anıtı olduğunu belirten Bahçeli, Kıbrıs Türk devleti için uluslararası tanınma çağrısında bulundu. Kıbrıs'ın bölgenin kilit taşı olduğunu ve bölgedeki istikrarsızlığın önlenmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, Kıbrıs’ın huzurunun Doğu Akdeniz’in huzuru anlamına geldiğini ve Güney Kıbrıs’ın İsrail’in lojistik merkezi haline getirilme çabalarının bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açacağını belirtti.

CHP'nin ekonomik ve sosyal politikalara yönelik eleştiriler

Bahçeli, CHP’nin ekonomideki kriz ve sosyal politikalar hakkındaki açıklamalarını da eleştirdi. CHP'nin ekonomik krizi abarttığını ve bu durumun ülkedeki ekonomik güveni zedelediğini öne sürdü. Bahçeli, CHP liderinin çiftçilere bedava traktör vaadinin gerçek dışı olduğunu ve bu tür vaatlerin sadece siyasi aldatmaca olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan ve EOKA çeteleri üzerine yorumlar

Yunan Savunma Bakanı Dendias’ın açıklamalarını kabalık olarak nitelendiren Bahçeli, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın soykırım teşebbüslerini sona erdirdiğini ve bu harekatın önemini vurguladı. Yunan şarkıcının Türk bayrağı ve Atatürk posterine yönelik saygısızlığının ise sabrı zorlayan bir davranış olduğunu belirtti.