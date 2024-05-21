TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, İran'da meydana gelen helikopter kazası ile İsrail ve ABD'nin ilgisinin olup olmadığı konusunun en kısa sürede açıklığa kavuşması gerektiğini söyledi.

Bahçeli'nin konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Hakikaten kaza mıdır? Yoksa sabotaj mıdır bilemem. Fakat bu stratejik olayın iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur. Israil'in iddia edilen kazadaki rolü ABD'nin nerede durduğu mutlaka berraklaşmalı, son zamanlardaki gelişmelerin tesirinin diyalog ve işbirliği zemininin genişlemesinin kaza süsü verilerek kesintiye uğramasının amaçlanıp amaçlanmadığı belli olmalıdır. Bugün İran'ın başına gelen felaketin Allah korusun ama Türkiye'de de yaşanabileceğini düşünmek bir vehim değil, suyu uyutup kendisini ayık tutan mihrakların gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur. Her anlamda, her seviyede dikkat, temkin, tedbir, güvenlik önlemi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır."