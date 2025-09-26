MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in SDG üzerindeki etkisiyle Türkiye’ye yönelik güvenlik tehditleri oluşturduğunu vurguladı. Bahçeli, Türkiye’nin istikrarını bozmak için yapılan tüm çabaların karşısında duracaklarını belirtti.

Bahçeli: İsrail, SDG'yi kışkırtıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda, İsrail’in SDG’yi kışkırtarak Türkiye için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirtti. Bahçeli, "Terör örgütü SDG'yi kışkırtan İsrail'dir," diyerek bu durumun Türkiye’nin güvenliği için ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

"İsrail bölgedeki istikrarsızlığı artırıyor"

Bahçeli, İsrail’in sadece Gazze’de insanlık suçları işlemekle kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki 6 devlete savaş ilan ettiğini ifade etti. Bahçeli, İsrail’in bölgede istikrarsızlık yaratmaya çalıştığını belirterek, Türkiye'nin bu durumdan etkilenmemesi için adımlar atacağını söyledi.

Türkiye’nin, komşularının toprak bütünlüğünü herkesten fazla isteyen bir ülke olduğunu belirten Bahçeli, "Terörsüz Türkiye sürecinin sekteye uğratılmaya çalışıldığını" söyledi. Bahçeli, Türkiye’nin Suriye’deki dört büyük harekâtla terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini, bu sürecin sekteye uğratılmaması gerektiğini dile getirdi.

Bahçeli, Türkiye’nin NATO üyeliği hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin NATO üyeliğinin sadece saldırılara karşı korunmanın ötesine geçmesi gerektiğini belirten Bahçeli, bazı NATO müttefiklerinin Türkiye’nin taleplerini görmezden geldiğini söyledi. Bahçeli, Türkiye’nin tarihsel vizyonuna uygun olarak daha geniş bir perspektiften hareket etme zamanının geldiğini vurguladı.

Bahçeli, Türkiye’nin tarih boyunca mazlum milletlerin yardımına koştuğunu, bu geleneği sürdürerek dünyanın dört bir yanındaki mağdurlara sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi. Osmanlı döneminde İspanya'dan kovulan Yahudilere açılan kucak gibi örnekler vererek Türkiye’nin insani yardımlarına dikkat çekti.