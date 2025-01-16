MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Devlet Bahçeli’nin CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2020 yılında yaptığı şikâyeti geri çektiğini duyurdu.

Yıldız, X hesabından yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 5 Şubat 2020’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na verdikleri şikâyet dilekçesi üzerine soruşturma başlatıldığını anımsatarak “Türk Ceza Kanunu’nun 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' bölümünde düzenlenen 'suç ve suçluyu övme' suçunu oluşturan beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması , zincirleme şekilde suçun unsurlarının oluşturduğu değerlendirilerek cezalandırılması için kamu davası açılmış, hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına istenmiştir” dedi.

"Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz"

Dava dosyasının Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğunu ve ilk duruşmanın 3 Aralık 2024'te görüldüğünü belirten Yıldız, Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlattı:

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli gurup toplantısında: 'Terörsüz bir yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle örmenin amacındayız. Temkinli ve ihtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Fedakarlık ise isteneni yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyini değiştiremez. Biz gelişmiş güçlenmiş Türkiye'nin hedefindeyiz.' sözleriyle içinden geçtiğimiz zamanı özetlemişti.”

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 05.02.2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na vermiş olduğumuz şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatılmış,

Türk Ceza Kanunu’nun

“Kamu Barışına Karşı Suçlar”bölümünde düzenlenen

“suç ve… — Feti Yıldız (@YildizFeti) January 16, 2025