MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan partililerle bayramlaşan Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Çıkışta açıklama yapan Bahçeli, Türk milletinin Kurban Bayramı’nı kutladı. 2023 yılının ilk 6 ayında hüzünlü, sevinçli günler yaşandığına dikkat çeken Bahçeli, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlattı. 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin de geride kaldığını ifade eden Bahçeli, "Böyle bir süreç içerisinde Türkiye'de artık seçimler son bulmuştur. Millet iradesi kendini ortaya koymuş ve Türkiye'yi kalıcı bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi içerisinde istikrara kavuşturmuştur. Siyasi istikrarın devamında yarar vardır. Bu siyasi istikrarı milletçe, bütün siyasi partilerce sürdürmek gayesi içerisinde olmamız gerekmektedir. Seçimler bitmiştir, tartışmalar son bulmuştur" ifadelerini kullandı.



'BU SEÇİMLER DE MİLLETİMİZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR'

2023’ün 2'nci 6 ayında ve 2024’ün ilk 6 ayında siyasi açıdan iki önemli olayın yaşanacağını belirten Bahçeli, birincisinin siyasi partilerin en az 2, en fazla 3 yıl içinde olağan kongrelerini yapma konusu olduğunu söyledi. Bahçeli, "Bütün siyasi partilerimiz bu süreci tamamlamak durumundadırlar ve kongreler bazılarında başlamış, bazılarında devam edecektir. İkinci önemli olay ise 31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel yönetimleri ilgilendiren mahalli idareler seçimleridir. Bu seçimler de milletimiz açısından çok önemlidir. Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlanmış ise onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetimin de bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmelidir. Siyasi partilerimiz kendilerini 31 Mart 2024’te yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlamak durumundadır. Mademki Türkiye millet iradesiyle bir siyasi istikrara kavuşmuştur, bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmesi lazımdır. Yani siyasi partiler normal süreç içerisinde yasanın ön gördüğü, gönül vermiş insanlarının hedeflediği yolda gayet olgun, karşılıklı bir saygı içerisinde kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırmalarında yarar vardır" diye konuştu.



'RUSYA'DA BİR RUS RULETİ OYNANMIŞTIR'

Türkiye’nin çevresinde sıcak iklimlerin var olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bu iklimler hala Rusya'yla Ukrayna arasındaki savaş olarak kendini göstermektedir. Bayram münasebetiyle temennimiz, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın en kısa zamanda barış yoluyla sonlandırılması meselesidir. Tabii küresel güçler boş durmamaktadır. Zaman zaman şahit olduğumuz olaylar olmaktadır. Bunlardan bir tanesi Ukrayna'yla Rusya savaşı devam ederken barış yolunda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, bütün batı ülkeleri destek verip, gayret göstermesi gerekirken şimdi Rusya Federasyonu'nda yeni yeni olayların gelişmesine de fırsat verebilecek tarzda sakinlik ve durgunluk göstermektedirler. Bugün Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu Rus ruleti önemlidir ve bu rulet Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur. Bundan sonra kimse Rus ruletine bu savaş ortamında heves etmesin. Dünyanın barışa, birliğe, mutluluğa, sevgiye, saygıya ihtiyacı var" dedi.



'İHANETİN SERBESTİSİ OLMAZ'

Bahçeli, MHP’nin kongresinin öne alınıp alınmayacağı sorusuna, "Yetkili organlarımızla, bu konuda mahalli idareler seçimini de düşünerek ötelemeyeceğimize göre, 'erken mi yapalım, yoksa zamanında mı yapalım' diye konuşacağız. 'Erken yapalım' dersek seçimin başladığı tarihten önce olması lazım. 'Zamanında' dersek de daha evvelden 18 Mart 2018’te yaptığımız için şimdi 17 Mart 2024’te kurultayımızı yapmak durumundayız. Bu, yasanın öngörmüş olduğu hedeftir. Bunu yapmak mecburiyetindesiniz" diye konuştu.



Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gazeteci Merdan Yanardağ’ın serbest bırakılması çağrısı ile ilgili soruya da "Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestisi olmaz" cevabını verdi.