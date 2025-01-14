Partisinin grup toplantısında İmralı görüşmelerine değinen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklık ötesi bir saflıktır. Türkiye, çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, milli perspektif sınırlarında müdahale edebilecek cesarettedir” dedi. Bahçeli, İmralı’da yapılacak ikinci bir görüşmede terörün bittiğinin hiçbir şart olmadan açıklanması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

DEM heyetinin temasları memnuniyet verici olduğunu, PKK'nin örgütsel varlığının bittiği açıklaması gerektiğini belirten Bahçeli, sorunları yok sayarak biteceğini düşünmenin saflık olduğunu söyledi. Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, milli perspektif sınırlarında müdahale edebilecek cesarettedir. Aciz değiliz, harap değiliz, zayıf değiliz, tükenmiş değiliz, esir değiliz, bitkin değiliz. Büyüklük taslayan küçük insanlardan müteşekkil bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir ehemmiyeti yoktur. Bu siyasi garabetler haricinde Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamak amacıyla fikir birliği teşekkül etmiştir. Detaylar konusunda belirsiz davranmıyoruz. İkircikli bir tarzın kıyısında köşesinde dolaşmıyoruz. Neye inanıyorsak onu söylüyoruz. Çünkü aziz ülkemizin istikbalini düşünüyor, istiklaline hizmet ediyoruz. Çevremizde cephe açan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştırıyoruz” diye konuştu.

“Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel’in “erken seçim” çağrısına değinen Bahçeli, “Özgür Bey seçim çağrısı yaparak gerçeklerle bağını koparırken bir siyasetçinin nasıl kendini hayal alemine kaptırdığını görüyoruz. Bu hafta seçim kararı alalım diyor. Sanki pazara çıkmış soğan alıyor. Özgür Bey bırak bu işleri, vazgeç. Hesabını seçimlerin zamanında yapılmasına göre yap. Erken seçim düşü görmek kurt ininde çakal izi aramak gibidir. Seçimlerin erkene alınmasına gerek yoktur. Hükümet sisteminin sağladığı siyasi istikrar sonuna kadar müdafaa edilecektir” ifadesini kullandı.

Özel'i “basit ve bayağı siyaset” ile itham eden Bahçeli, “CHP Genel Başkanı'nın terörsüz Türkiye hedefini yeni anayasa ve sayın cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi yalandır” dedi.

Bahçeli, “Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır?” sözleriyle isim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na göndermede bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Ne söylediysek kendimizi bir türlü anlatamadık”

- Öteden beri bizi Kürt kardeşlerimize kötülediler. Aramıza çomak sokmak insani İslami ve milli irtibatlarımızı sabote etmek amacıyla her yalanı tedavüle yürürlüğe soktular. MHP ile Kürtleri düşman göstermek amacıyla iç ve dış menşeili hain bir propagandayı devamlı güncelleyip körüklediler. İtiraf edeyim ki ne yaptıysak ne söylediysek kendimizi bir türlü anlatamadık. Belli ki muhabbet ve hürmetimizi layık olduğu şekilde gösteremedik. Halbuki Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık, onları hiçbir zaman öteki ve sorun görmedik.

“Yapılacak ikinci bir görüşmede terörün bittiği hiçbir şart olmadan açıklanmalıdır”

- Hep birlikte Türk milleti olduğumuzu savunduk. 6 Haziran 2011'de Diyarbakır'da ne demiştim: "Siz Türk milletinin eşit, onurlu ve yeri doldurulamaz birer mensubusunuz. Siz bizim her şeyimizsiniz. Washington'dakiler sizi benden daha çok sevemez, Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenemez. Türk ile Kürt'ün alın yazısı bir yazılmıştır. Hepimiz Türk milletiyiz... DEM heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler bizim nezdimizde müspet gerçekleşmiştir. Yapılacak ikinci bir görüşmede terörün bittiği hiçbir şart olmadan açıklanmalıdır. Teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonla karşılaşmalıdır. Fırat'ın doğusu ya terörden kurtulmalı ya da terörden kurtarılmalıdır. Terör örgütü için son geldi tutunacağı dal kalmadı. Biz hâlâ olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimiz hiç değişmedi. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir. Terörle müzakere yapılmaz, yalnızca mücadele edilir... Barışın kaybedeni savaşın kazananı olmaz, barış için buradayız.

“Terörle pazarlık olmaz; müzakere yapılmaz; yalnızca mücadele edilir”

- DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşme sonrası PKK'nin örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'li teröristler ya silahlarını gömmeli ya teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonları ile karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz. Müzakere yapılmaz. Yalnızca mücadele edilir.

Dervişoğlu'na gönderme yaptı

- Fırat'ın doğusu terörden kurtulmalı ya da kurtarılmalıdır. PKK/YPG Suriye'den çıkmalı ve örgütsel hüviyeti sonlandırılmalıdır. Bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın isteneceğini duyurmaları sadece hamaset tiyatrosudur. Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır?

“Türklük varlığımızın şeref nişanesidir”

- Biz hâlâ olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimizden ve ilkelerimizden ödün verecek kadar şuursuz hiç değiliz. Türk milliyetçiliğinden en ufak sapma göstermek fikri namusumuzu tartışmaya açmaktır ki bu bizim için kıyametin kopuşudur. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir. Bin yıllık kardeşlik üzerinde titrediğimiz bu muazzam emanetimizdir.

“Barışın kaybedeni, savaşın kazananı olmaz”

- Bize vatanseverlik, milliyetçilik ahkamı kesmenin iştahında olan doymaz kursaklar, duymaz kulaklar, gelsinler virüs kapmış siyasi hal ve zihniyetlerini biraz da külahımıza anlatsınlar. Biz kardeşlik dedikçe kuduruyorlar. Varsın kudursunlar. Elbette aşıyı vuracak birisi çıkacaktır. Herkesin bir derdi var, kimi anlatır dilini yorar, kimi susar yüreğini yakar. Yüreğimiz yansa da dilimizi artık bunlara karşı yormayacağız. Emperyal güçlere ödün vermeden tarihi yeniden yazmanın kararındayız. Barışın kaybedeni, savaşın kazananı olmaz. O halde barışla herkesin kazanması için hazırız ve buradayız.

“Neye inanıyorsak onu söylüyoruz”

- Büyüklük taslayan küçük insanlardan müteşekkil butik ve bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin neyi dikte ettiğinin bir ehemmiyeti yoktur… Siyasi düşüncelerimizi kendimize saklayıp detaylar konusunda belirsiz davranmıyoruz, ikircikli bir tarzın kıyısında köşesinde dolaşmıyoruz. Kapalı devre siyasetin dar labirentlerine sıkışıp kalmıyoruz. Maksatlı imaların asılsız iddiaların ahlaksız ithamların heyecanlarımıza ket vurmasını kabullenmiyoruz. Neye inanıyorsak onu söylüyor, söylediğimizin arkasında da mertçe duruyoruz.

“Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez”

- Bir plan dâhilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, Ege'yi gerilim girdabına çekmektedir. 12 ada gasp edilmiş, ayak oyunlarıyla elinden alınmıştır. Türkiye'nin 12 adasız yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırı bir politika takip etmenin hiçbir ülkeye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye Mavi Vatan'dan asla vazgeçmez. Atina ayağını denk alsın. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur. Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Bugüne kadar da olmamıştır. Dünyada bir krizin bitip diğerinin başladığı dönemlere giriyoruz. İç cephemiz dengelenmelidir. Kader ortaklığı ile geçen yüzyıllara gölge düşürmeme anlayışındayız