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Bahçeli'nin 1 Ağustos 2019'da sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladığını ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere çağrı da bulunduğunu hatırlatan Özdemir, Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" şeklinde yeni bir çağrı ilettiğini kaydetti.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya üzerinden, Genel Başkan Bahçeli'nin bir televizyon programına gönderdiği mesajı paylaştı.