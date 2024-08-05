Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derinleştirdiği krize dair önemli bir açıklamada bulundu. Bahçeli, bölgedeki gerilimin sona ermesi için derhal bir ateşkesin sağlanması gerektiğini ve ardından kalıcı barışın sağlanması için "Kudüs Paktı" adında bir girişim başlatılması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli’nin açıklamasında öne çıkan ilk öneri, mevcut çatışmanın derhal son bulması için bir ateşkes rejiminin hızla devreye alınması gerekliliği oldu. Bahçeli, "Geldiğimiz noktada öncelikle katliamı durduracak bir ateşkes rejiminin süratle hayata geçirilmesi gerekmektedir" ifadeleriyle bu konudaki aciliyetini belirtti. Ateşkesin sağlanmasının ardından, bölgedeki uzun vadeli barışın ve huzurun tesisi için kapsamlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Kudüs Paktı

Bahçeli'nin önerdiği "Kudüs Paktı," Türkiye, Suriye, Irak ve Mısır gibi bölge ülkelerinin ortak girişimiyle oluşturulacak bir işbirliği anlaşmasını kapsıyor. Bahçeli, bu paktın Ortadoğu'da barış ve huzuru sürdürülebilir kılacak bir temel oluşturacağını belirtti. "Bu amaçla Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır" şeklindeki çağrısıyla bölgesel işbirliğini teşvik etti.

Bahçeli, Kudüs Paktı'nın sadece ateşkes sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bölgedeki kalıcı barışın tesisine yönelik stratejik bir çerçeve sunacağını ifade etti. Bu paktın, bölgedeki ülkelere ortak bir zemin sağlayarak, İsrail-Filistin çatışması gibi uzun süredir devam eden sorunların çözümünde etkin bir rol oynayabileceğini vurguladı.