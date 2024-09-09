Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, "Narin’in hayat ışığını söndüren ve bu korkunç cinayeti işleyen cani veya canilerin, bu vahşete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermesi, en ağır şekilde cezalandırılmaları kesinlikle sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Narin Güran'ın cansız bedenine 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ulaşıldığını hatırlatan Bahçeli, "Sekiz yaşındaki Narin kızımızın kaybı, tüm ülkemizi derinden üzmüş ve vicdanlarda büyük bir yara açmıştır" dedi. Bahçeli, cinayetle ilgili adaletin sağlanmasının ve sorumluların en yüksek cezaları almasının önemine vurgu yaptı.

Şehit askerler için başsağlığı

Devlet Bahçeli, açıklamasında ayrıca Tunceli Ovacık’ta meydana gelen askeri araç kazasında şehit düşen dört asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli, şehitlerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyerek, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak, milletimizin dirliği için mücadelemiz devam edecek," şeklinde konuştu.