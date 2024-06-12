Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinde son dönemdeki "normalleşme ve yumuşama" tartışmalarına son noktayı koydu. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Cumhur İttifakı’ndan geri adım atmalarının söz konusu olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek mesajı verdi.

"Cumhur İttifakı'ndan tavizimiz yok"

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa olsun sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir."

Türk siyasetinde normalleşme arayışları

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Türk siyasetinde normalleşme ve yumuşama arayışlarının gözlemlendiğini belirten Bahçeli, MHP'nin bu süreçte yapıcı ve yol gösterici bir rol üstlenmeye devam edeceğini söyledi. Ancak, bu süreçte MHP'yi hedef alan karalama kampanyalarına dikkat çeken Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef alan itibar suikastları ve karalama kampanyaları artmıştır. Özellikle televizyon ekranlarından ve sosyal medya platformlarından partimize yönelik yapılan saldırılar kabul edilemez" dedi.

"Kutuplaşmanın ve kavganın sonucu yoktur"

Bahçeli, kutuplaşmanın ve kavganın hiçbir sonuç getirmeyeceğini vurguladı ve siyasi partilerin öncelikli görevlerinin milletin talep ve sorunlarına müşterek akılla çözüm aramak olduğunu belirtti. "Kucaklaşmak, konuşmak, milletimizin talep ve sorunlarına müşterek akılla çözüm aramak, bunu da başarmak siyasi partilerin asıl ve öncelikli görevidir" şeklinde konuştu.

MHP'nin geleceği ve Cumhur İttifakı'na bağlılık

Bahçeli, MHP'nin Cumhur İttifakı'na olan bağlılığının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı ve TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğin süreceğini belirtti. Ayrıca, AK Parti içindeki memnuniyetsiz kesimlerin suyu bulandırmaya çalıştığını ifade ederek, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın oluşmasını da destekleyeceklerini açıkladı.

"Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmeleri ve ikili temasları saygıyla karşıladıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz" dedi.