MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamalarla yine gündem yarattı. Daha önce “terörsüz Türkiye” vurgusuyla dikkat çeken Bahçeli, bu kez hedefe sosyal medya platformlarını koydu.

“Kökü Kazınmalı”

Sözcü Gazetesi’nin aktardığına göre Bahçeli, sosyal medyanın aile yapısı, toplumsal barış ve gençlerin sağlıklı gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savundu. Bahçeli, “Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız açısından dikkatli olunması gerekiyor. Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin sözleri siyasette ve kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kaynak: Sözcü Gazetesi