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Beton parçaları alt katın balkonuna ve zemine dağıldı.

Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan binanın çatı saçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler 'de 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.

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