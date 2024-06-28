Bahçelievler Yadigar Sokak'ta dün sabaha karşı kısmen çöken binanın enkazı, çevrede büyük bir şok yarattı. 1980 yılında inşa edilen ve üzerine 4 kaçak kat eklenen binanın yapımında deniz kumu kullanıldığı tespit edildi. Enkaz altında yapılan incelemelerde kolon ve beton parçaları arasında deniz kabuklarına rastlanması, yapı güvenliğine ilişkin büyük soru işaretleri doğurdu.

Deniz kabukları ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde, enkazda bulunan beton parçalarının elle bile kolayca parçalandığı görüldü. Bu durum, binanın çökmesinde deniz kumunun ne denli etkili olduğunu gözler önüne serdi. Çöken binanın etrafında bulunan ve zarar gören diğer binalardan alınan karot örneklerinin laboratuvar sonuçları bekleniyor. Bu sonuçlara göre bu binaların durumu hakkında nihai karar verilecek.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Sokak üzerinde polis ve belediye ekipleri geniş güvenlik önlemleri almış durumda. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor.