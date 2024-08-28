İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışta bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken iş yerlerinde maddi zarar oluştu. İtfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerlerindeki yağmur sularını tahliye etti.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmurda, Bahçelievler Soğanlı Mahallesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bodrum katta bulunan bir evde yağmur suları bir metreye kadar yükseldi.

Su basan evdeki eşyalar kullanılamaz hâle gelirken ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yağmur sularını tahliye etti. Aynı sokakta bodrum katta bulunan başka bir evin bahçesi de sular altında kaldı.

Bir başka evin bahçesi yağmur sularıyla dolarken ev sahipleri yağmur sularını gider borularını temizleyerek tahliye etmeye çalıştı. Evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hâle geldi.

“Evdeki eşyalar kullanılamaz durumda”

Yağmur suları nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen Ersin Yorucu, “Yağmur sularından ev suyla doldu. Yetersiz alt yapıdan dolayı caddeden gelen su direk eve doldu. Ev bu halde, bütün çabalarımıza rağmen evi yine su bastı. Her sene biz aynı şeyi yaşıyoruz. Bütün eşyalarımız gitti. Bütün odaları su bastı. İtfaiyeden yardım istedik sağ olsunlar geldiler, suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Şu an ev oturulamaz hâlde” diye konuştu.

Tekstil atölyesi sular altında kaldı

Bir binanın bodrum katında bulunan tekstil atölyesi de sağanak yağıştan etkilendi. İş yeri sahibi ve çalışanlar kendi imkânlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Tekstil Atölyesi sahibi Mahmut Aktaş, “Yağmur suyu kapıdan, pencereden bahçeden geldi. Yazıhane, mutfak, eşyalar hepsi mahvoldu. 30 bin lira zarar var. Suyu tahliye diyoruz, yapacak başka bir şeyimiz yok” dedi.

Ankara Valiliği de kentin kuzeyinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; akşam saatlerine kadar Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.