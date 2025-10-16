MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısının ardından Milli Savunma Bakanlığı, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

MSB’den askeri hastaneler açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin askeri hastanelerin kapatılmasının hata olduğunu ifade eden çağrısının ardından, Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık kaynakları, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bahçeli’nin çağrısı

Bahçeli partisinin grup toplantısında, askeri hastanelerin kapatılmasını bir hata olarak nitelendirdiğini ve yeniden açılmasının bir sevap olacağını ifade etti. MHP lideri, askeri sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve TSK’nın ihtiyaçlarının güncel sistemle karşılanmasının önemine vurgu yaptı.

