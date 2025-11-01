TFF, bahis oynayan 152 hakeme ceza verdi. İzmirli 10 hakem, 45 günü aşan cezaları nedeniyle hakemlik kariyerine veda etti.

TFF’den bahis skandalına sert yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol camiasını sarsan bahis skandalına ilişkin cezaları açıkladı. Toplamda 152 hakem bahis oynadıkları gerekçesiyle farklı sürelerde ceza aldı. Açıklamada, İzmir’den 10 hakemin de listede yer aldığı bildirildi.

İzmirli hakemlerin cezaları şöyle:

İzmirli hakemlerin aldığı cezalar 45 günü geçtiği için hakemlik kariyerleri sona erdi. Hak mahrumiyeti süresi ve isimler şöyle:

Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eren Öksüzler – 8 Ay Klasman Hakemi Berk Sipahi – 12 Ay Klasman Hakemi Muhammed Seyda Demirel – 8 Ay Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Emre Demirci – 10 Ay Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Kıvanç Kader – 10 Ay Klasman Yardımcı Hakemi İbrahim Zengin – 10 Ay Klasman Yardımcı Hakemi Mert Şahin – 10 Ay Klasman Yardımcı Hakemi Nurullah Bayram – 10 Ay Klasman Yardımcı Hakemi Tolga Düyüncü – 8 Ay Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Tatlıcan – 12 Ay

Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolda bahis oynayan hakemler konusundaki skandalı kamuoyuna duyurmuştu. Başkan Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından, TFF tarafından yapılan soruşturma ve değerlendirme süreci sonunda ceza listesi netleşti.

Cezaların 45 günü aşması, TFF disiplin yönetmeliğine göre hakemlik kariyerinin sonlanması anlamına geliyor. Bu kapsamda İzmirli 10 hakem, profesyonel hakemlikten men edilmiş oldu.

TFF’nin yaptığı açıklama şu şekilde:

-Üst Klasman Yardımcı Hakemi EREN ÖKSÜZLER’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

-Klasman Hakemi BERK SİPAHİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

-Klasman Hakemi MUHAMMED SEYDA DEMİREL’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

-Klasman Yardımcı Hakemi AHMET EMRE DEMİRCİ’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

-Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KIVANÇ KADER’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

-Klasman Yardımcı Hakemi İBRAHİM ZENGİN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

-Klasman Yardımcı Hakemi MERT ŞAHİN’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

-Klasman Yardımcı Hakemi NURULLAH BAYRAM’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 10 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

-Klasman Yardımcı Hakemi TOLGA DÜYÜNCÜ’nün, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 8 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

-Klasman Yardımcı Hakemi UFUK TATLICAN’nın, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57. maddesi uyarınca eyleminin yoğunluğu da dikkate alınarak takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,