Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir işyerinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 9 bin TL olan bahşiş kutusunu çalan iki şüpheli, jandarma ekiplerinin hızlı çalışmasıyla yakalandı.

Olay, Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinde bulunan bahşiş kutusu kimliği belirsiz kişilerce çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine giderek geniş çaplı bir araştırma başlattı.

İki şüpheli yakalandı

Olay yeri ve çevresinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, bahşiş kutusunu M.B.A. ve M.E.A. isimli şüphelilerin çaldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, hızlı bir operasyon düzenleyerek iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Adli işlem başlatıldı

Gözaltına alınan M.B.A. ve M.E.A. hakkında adli işlem başlatıldı.