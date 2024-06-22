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Ancak bu alanlarda yeni vergi uygulanmayacak. Sektör temsilcilerinin kolaylık talebi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, vergilendirme usulünde değişiklikler yapılarak işlemler kolaylaştırılacak.

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