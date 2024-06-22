Ancak bu alanlarda yeni vergi uygulanmayacak. Sektör temsilcilerinin kolaylık talebi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, vergilendirme usulünde değişiklikler yapılarak işlemler kolaylaştırılacak.

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Bahşiş gelirleri

Mevcut Durum:

  • Yeme içme hizmeti veren işletmelerde toplanan bahşişler, işverence çalışanlara dağıtıldığında, bu ödemeler işverenden alınan ücretin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor.

  • Kartla yapılan bahşiş ödemeleri KDV'ye tabi tutuluyor.

Yeni Düzenleme:

  • Bahşişler, hizmet bedelinin %10'unu aşmamak şartıyla ödeme belgelerinde ayrı gösterilecek.
  • Ücret niteliğindeki bu gelirler banka hesabında toplanacak ve tamamı çalışanlara dağıtılacak.
  • Asgari ücretin aylık brüt tutarına kadar olan bu gelirler, normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve sadece %10 gelir vergisi tevkifatına tabi olacak.
  • Bahşiş ödemeleri, hizmet bedelinden ayrı gösterildiği sürece KDV'ye tabi tutulmayacak.

Motokurye gelirleri

Mevcut durum:

  • Motokuryeler, hizmet sözleşmesi kapsamında çalıştıklarında elde ettikleri gelir ücret olarak, bağımsız çalıştıklarında ise ticari kazanç olarak vergilendiriliyor ve KDV'ye tabi tutuluyor.
  • Ticari kazanç mükellefi olarak faaliyette bulunan 126,112 motokurye bulunuyor.

Yeni düzenleme:

  • Motokurye faaliyetlerinden doğan kazançlar, tevkifat usulüyle basit vergileme usulüne geçilecek.
  • Motokuryelere yapılan ödemelerden belli oranda tevkifat yapılacak. Bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirlerin tarifenin 4. dilimini aşmaması halinde tevkifat nihai vergi olacak.
  • Bu uygulamaya geçen motokuryeler, defter tutma, belge düzenleme, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülüklerden muaf olacak.
  • Motokuryelerin hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak.
Kaynak: Haber Merkezi