Ancak bu alanlarda yeni vergi uygulanmayacak. Sektör temsilcilerinin kolaylık talebi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, vergilendirme usulünde değişiklikler yapılarak işlemler kolaylaştırılacak.
Bahşiş gelirleri
Mevcut Durum:
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Yeme içme hizmeti veren işletmelerde toplanan bahşişler, işverence çalışanlara dağıtıldığında, bu ödemeler işverenden alınan ücretin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor.
- Kartla yapılan bahşiş ödemeleri KDV'ye tabi tutuluyor.
Yeni Düzenleme:
- Bahşişler, hizmet bedelinin %10'unu aşmamak şartıyla ödeme belgelerinde ayrı gösterilecek.
- Ücret niteliğindeki bu gelirler banka hesabında toplanacak ve tamamı çalışanlara dağıtılacak.
- Asgari ücretin aylık brüt tutarına kadar olan bu gelirler, normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve sadece %10 gelir vergisi tevkifatına tabi olacak.
- Bahşiş ödemeleri, hizmet bedelinden ayrı gösterildiği sürece KDV'ye tabi tutulmayacak.
Motokurye gelirleri
Mevcut durum:
- Motokuryeler, hizmet sözleşmesi kapsamında çalıştıklarında elde ettikleri gelir ücret olarak, bağımsız çalıştıklarında ise ticari kazanç olarak vergilendiriliyor ve KDV'ye tabi tutuluyor.
- Ticari kazanç mükellefi olarak faaliyette bulunan 126,112 motokurye bulunuyor.
Yeni düzenleme:
- Motokurye faaliyetlerinden doğan kazançlar, tevkifat usulüyle basit vergileme usulüne geçilecek.
- Motokuryelere yapılan ödemelerden belli oranda tevkifat yapılacak. Bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirlerin tarifenin 4. dilimini aşmaması halinde tevkifat nihai vergi olacak.
- Bu uygulamaya geçen motokuryeler, defter tutma, belge düzenleme, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülüklerden muaf olacak.
- Motokuryelerin hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak.
Kaynak: Haber Merkezi