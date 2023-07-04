Bakan Uraloğlu, bayram tatilindeki ulaşım istatistikleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek standartlı ulaşım ağlarıyla donattıklarını belirterek, "Kurban Bayramı'nda kara, hava ve demiryolunu kullanarak seyahat edenlerin sayısı yaklaşık 35 milyonun üzerinde gerçekleşti. Milletimizi sevdikleriyle buluşturmanın büyük bir mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bakanlık olarak bizim en büyük hedefimiz, milletimize en iyi ve en güzelini vermek. Bu aziz milletimiz bunu fazlasıyla hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, ulaşım sektöründe yaşanan bu yoğunluğun hem ekonomiyi hem de turizmi canlandırdığını kaydetti.



KUZEY MARMARA'DAN 3 MİLYONUN ÜZERİNDE ARAÇ GEÇİŞİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında; Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 3 milyon 288 bin 897, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 796 bin 455, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 3 milyon 887, Osmangazi Köprüsü'nden 854 bin 224, Malkara-Çanakkale Otoyolu'ndan 162 bin 146, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 173 bin 006, Ankara-Niğde Otoyolu'ndan 795 bin 985, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'ndan 179 bin 971, Bolu Dağı Tüneli'nden de 942 bin 245 araç geçişi olduğu, otobanlardan ise toplam 383 bin 720 araç geçişinin sağlandığı aktarıldı.



HAVA YOLU İLE 7 MİLYON 882 BİN YOLCU TAŞINDI

Açıklamaya göre; bayram tatili boyunca Türkiye genelindeki havalimanlarında, 54 bin 124 uçak trafiği, 7 milyon 882 binin üstünde yolcu trafiği gerçekleşti. En çok uçuş ve yolcu trafiği toplam 15 bin 415 ve yaklaşık 2 milyon 410 bin yolcu ile İstanbul Havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1642 uçuşta yaklaşık 266 bin yolcu taşınarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Antalya Havalimanı'nda son 10 günde 10 bin 291 uçak trafiği gerçekleşerek, 1 milyon 735 bin üstünde misafir ağırlandı. 1 Temmuz'da Antalya Havalimanı'nda gerçekleşen yaklaşık 200 bin yolcu sayısıyla tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda gerçekleştirilen 2 bin 265 uçak trafiği ile yaklaşık 238 bin yolcuya hizmet verildi. 2 Temmuz'da ise yaklaşık 30 bin yolcu sayısıyla 2023'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. Muğla Dalaman Havalimanı'nda gerçekleşen 2 bin 359 uçak trafiği ile yaklaşık 281 bin yolcuya hizmet verildi. 26 Haziran'da 34 bin 647 yolcu sayısıyla 2023'ün en yüksek rakamına ulaşıldı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda; 2 bin 862 uçuşta 389 bin üstünde yolcuya hizmet verildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda; 2 bin 317 uçuşta yaklaşık 355 bin yolcu taşındı. Trabzon Havalimanı'nda 30 Haziran’da 12 farklı ülkeden gerçekleştirilen 145 uçak trafiğiyle en yüksek rakama ulaştı.



FAHİŞ OTOBÜS BİLETİNE CEZA

Bayram tatili boyunca demiryollarında Yüksek Hızlı Tren ile 343 bin 658, ana hat ile 162 bin 863 ve bölgesel trenler ile 320 bin 906 olmak üzere toplam 827 bin 427 yolcu taşındı. Terminallerden ve turizm seyahat firmalarından toplam 6 milyon 115 bin 294 kişiye otobüs bileti sağlandığı belirtilerek, bayram boyunca 1393 işletme ve 5 bin 18 otobüs denetimi yapıldığı, 6 bin 155 fahiş fiyat uyarısı yapıldığı, 861 idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Yolcu biletlerine fahiş fiyat uygulayan firmalara toplam 3 milyon 182 bin 8 TL idari para cezası verildiği belirtildi.