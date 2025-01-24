Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı ve Harp ve Vazife Malullüğü kapsamındaki ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

24 Ocak 2025 tarihi itibarıyla toplamda emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye 8 milyar 125 milyon TL zam farkı Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye 1 milyar 339 milyon TL ek ödeme yatırıldı.

2025 yılı itibarıyla emekli aylıklarda yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltildi.

Bu artışla birlikte taban maaş alan emeklilere her ay 1.969 TL fark ödenmiş olacak.

Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlara sağlanan destek, bu dönemde daha da artırıldı. Bakanlık, bu ödemelerin ekonomik sıkıntılarla mücadelede önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.



Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/DCsQPPbKSd — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 24, 2025