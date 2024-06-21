Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere ücretsiz eğitim ve eğlence fırsatı tanıyacak Gençlik Yaz Okulları'nın bu yıl ilk kez hizmet vereceğini müjdeledi.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle dolu dolu bir haftanın geçeceği GSB Gençlik Yaz Okulu'nun 1 Temmuz itibariyle 81 ilde kapılarını açacağını duyurdu.

Gençlik Kampları'nda olduğu gibi ücretsiz eğitim ve aktivite imkanı sunacak Gençlik Yaz Okulları'nın 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde gençlere kapısını açacağını belirten Bakan Bak, paylaşımına "Çok eğlenecek, çok öğreneceksiniz gençler... Bekliyoruz!" notunu düştü.

Gençlik merkezlerinde spordan kültür-sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı sunulacağını kaydeden Bakan Bak, tatilini daha verimli geçirmek isteyen 11-18 yaş arası tüm evlatları Gençlik Yaz Okulları'na davet etti.