Sibel Jagoda'dan Bars semineri Sibel Jagoda'dan Bars semineri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere ücretsiz eğitim ve eğlence fırsatı tanıyacak Gençlik Yaz Okulları'nın bu yıl ilk kez hizmet vereceğini müjdeledi.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle dolu dolu bir haftanın geçeceği GSB Gençlik Yaz Okulu'nun 1 Temmuz itibariyle 81 ilde kapılarını açacağını duyurdu.

Gençlik Kampları'nda olduğu gibi ücretsiz eğitim ve aktivite imkanı sunacak Gençlik Yaz Okulları'nın 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde gençlere kapısını açacağını belirten Bakan Bak, paylaşımına  "Çok eğlenecek, çok öğreneceksiniz gençler... Bekliyoruz!" notunu düştü.

Gençlik merkezlerinde spordan kültür-sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı sunulacağını kaydeden Bakan Bak, tatilini daha verimli geçirmek isteyen 11-18 yaş arası tüm evlatları Gençlik Yaz Okulları'na davet etti.

Kaynak: igf