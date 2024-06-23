Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada altın madalya elde etti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Hüseyin Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde yer aldı.

Finali 26.92'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, Avrupa şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonu Sakcı'yı tebrik etti.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Su Sporları Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazanan millî yüzücümüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/OA_BAK/status/1804578263546667125

Öte yandan 17-23 Haziran 2024 tarihleri arasında Sırbistan’nın başkenti Belgrad kentinde düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda Berke Saka, 200m Karışık Yarı Finalindeki 1:58.56'lık derecesi ile 3. olarak *Final* yüzmeye hak kazandı.

Aynı tarihlerde Avusturya'nın Graz şehrinde düzenlenen 26. International Diving Meet müsabakasında ise Genç A Erkekler Senkronize 3 Metre Tramplen Disiplininde Milli Sporcumlar Barış İkinci ve Bertuğ Demir 1. olarak Altın madalya, Genç C Erkeklerde 3 Metre Tramplen Disiplininde Milli Sporcumuz Ahmet Ufuk Erol 1. olarak Altın madalya kazandı.