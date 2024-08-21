Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre engelli sporcuların olimpiyatları niteliğindeki organizasyon, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Toplam 94 sporcu

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda rekor katılımla 49'u kadın, 45'i erkek olmak üzere toplam 94 sporcuyla temsil edilecek. Görme engelli, bedensel engelli ve özel sporculardan oluşan milli takım kafilesi, 15 branşta madalya mücadelesi verecek.

Golbol Kadın Milli Takımı ve Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton branşlarında milli sporcular yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin son yıllarda, paralimpik branşlarda gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Engelleri aşan sporcularımızın uluslararası alanda elde ettiği zaferlerine tanıklık ediyoruz. Sporcularımızın azim ve kararlılığının bir kanıtı olan madalya ve şampiyonluklar, Türkiye'ye ilham kaynağı oluyor. Paris 2024'te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu madalya arayacak. Tarihimizin en yüksek katılımıyla yer alacağımız oyunlarda başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Milli sporcularımızın kota almasında emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyanın en iyi sporcularının yarışacağı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek olan ve bu gurur dolu yolculuğun parçası olan sporcularımıza, antrenörlerine başarılar diliyorum."