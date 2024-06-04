Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerji güvenliği ve Avrupa'ya gaz arzı açısından kritik önem taşıyan tarihi anlaşmalara imza attıklarını duyurdu.

İmzalanan anlaşmalarla:

Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne taşınacak.

Türkmenistan gazı da Türkiye'ye ulaştırılacak.

BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi (AGDS) arasında 2024 sonunda sona erecek doğalgaz tedarik anlaşması 2030 sonuna kadar uzatılacak.

Azerbaycan doğalgazı Türkiye'ye satmaya devam edecek

BOTAŞ ve SOCAR (Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi) arasında 4 adet doğal gaz teslimi ve takasına ilişkin anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalarla Azerbaycan, yıllık 10 milyar metreküp doğal gazı Türkiye'ye satmaya devam edecek. Türkiye, bu gazın bir kısmını kendi ihtiyacı için kullanırken, kalanını Avrupa'ya ihraç edebilecek. Türkmenistan gazı ise swap yoluyla Türkiye'ye taşınacak. Bu sayede Türkiye, gaz arzı çeşitlendirmesini sağlayacak ve enerji güvenliğini artıracak. BOTAŞ ve AGDS arasında imzalanan uzatma anlaşmasıyla, Türkiye'nin Azerbaycan'dan doğal gaz alımı 6 yıl daha garanti altına alındı.

"Tedarik anlaşmasını 2030 sonuna kadar uzatıyoruz"

"Bakü seyahatimizde, geçtiğimiz ay İstanbul'da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov ile imzaladığımız Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık. BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Nahçıvan'a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak. Ayrıca BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında bu yıl sona erecek doğalgaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını da imza altına aldık."