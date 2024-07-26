Enerji filosunun yeni üyesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji filosuna katılacak yeni bir geminin önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkacağını duyurdu. Bu gemi, Karadeniz Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimini artıracak önemli bir ünite olarak tanıtıldı.

Bayraktar, geminin 300 metre uzunluğunda ve 56 metre genişliğinde olduğunu belirtti. Bu devasa platform, deniz tabanından gazı alacak, işleyecek ve karaya iletecek. Gemi, yaklaşık 20 yıl boyunca üretim yapacak ve BOTAŞ’ın hattına bağlanarak, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacına katkıda bulunacak.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim miktarını artırma hedefinde olduklarını vurgulayan Bayraktar, mevcut durumda günlük 5,5 milyon metreküp üretim sağladıklarını, bu rakamı 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkarmayı ve yeni platformla 20 milyon metreküpe ulaşmayı planladıklarını açıkladı.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji üretim kapasitesini artırmak amacıyla yeni keşiflerin yapıldığını müjdeledi. Rize açıklarında ve Batı Karadeniz'de, özellikle Sinop açıklarında sondaj çalışmalarına başlanacak. Bu keşifler, yıl sonuna kadar yapılacak ve potansiyel yeni enerji kaynaklarının değerlendirilmesine katkı sağlayacak.

Gabar'da keşif

Gabar Bölgesi'nde karada yapılan keşiflerin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük keşiflerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, bu bölgedeki üretimin 2023 itibarıyla 45 bin varile ulaştığını ve hedeflerinin 100 bin varil olduğunu söyledi.

Trakya’da Nükleer Santral Projesi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji kapasitesini artırmak amacıyla Trakya’da büyük ölçekli bir nükleer santral inşasının planlandığını duyurdu. Bu proje, Türkiye'nin enerji arzını güvence altına almak ve enerji üretiminde çeşitliliği artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin Nijer'de altın çıkaracağına ilişkin planları olduğunu belirten Bayraktar, 2025 yılında ilk altın üretimini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Nijer’in, doğal kaynaklar açısından zengin olduğunu ve Türkiye’nin bu yatırımlarla enerji ve maden ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamayı hedeflediğini ifade etti.