PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yaptığı görüşmenin kurum için stratejik olduğunu vurgularken, “Sayın Bakanımızın Enerji ve özellikle Soma termik santraldeki sorunlarımızla alakalı yakın ilgisi ve çözüm odaklı yaklaşımı bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir” dediKONYA (İGFA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü.

Enerji ve Soma termik santrali ile ilgili gerçekleşen görüşmenin kurum için önemli olduğu bilgisini paylaşan Başkan Erkoyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar Bey ve Bakan yardımcılarımız Zafer Demircan, Abdullah Tancan ve Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ile bir araya geldik. Sayın Bakanımızın Enerji ve özellikle Soma termik santraldeki sorunlarımızla alakalı yakın ilgisi ve çözüm odaklı yaklaşımı bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Yaptığımız bu görüşme kurumumuz adına stratejik bir önem taşıyor. Nazik kabulü için Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar Bey ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.