Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yerli petrol üretiminde tarihi bir sıçrama yaşandığını açıkladı. Özellikle Gabar bölgesinde yapılan keşiflerin, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, Gabar’dan çıkarılan petrolün dünya standartlarında yüksek kalitede olduğunu ve rafinasyon süreçlerinde kolaylıkla işlenebildiğini ifade etti.

Bir televizyon programında konuşan Bakan Bayraktar, "Gabar bölgesi, son derece verimli bir alan. Buradan elde edilen petrol, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine önemli katkılar sağlayacak," dedi. Bayraktar, aynı zamanda elektrik ve doğal gaz konularında da müjdeler verdi.

Suriye’de iç savaş sonrası enerji krizi oluştu

Bayraktar, Suriye'deki iç savaşın yol açtığı enerji krizine dikkat çekerek, Türkiye’nin bölgeye yönelik enerji desteği sağlamak için çalışmalara hazır olduğunu söyledi. Suriye’de yaşamın normale dönmesi için enerji altyapısının yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, yapılan incelemelerde enerji altyapısının büyük zarar gördüğünü vurguladı.

Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre, Suriye’nin enerji altyapısını yeniden inşa etmek için 500 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç duyuluyor. Bayraktar, Türkiye’nin bölgeye yardım için adım atmaya hazır olduğunu ve bu alandaki iş birliğinin önemini dile getirdi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"500 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var"

"Suriye'nin altyapısı için BM'nin yaptığı bir çalışma var. 500 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var. Suriye'nin istikrarı kazanmasıyla beraber kendi kaynaklarını ekonomiye kazandırmak da konuşulabilir. Suriye 2002 yılında 630 bin varil günlük petrol üreten bir ülke. Bu çok ciddi bir rakam. Türkiye ihtiyacının yüzde 60'ı diyebiliriz. Bu rakam tabi savaş nedeniyle düştü. Bunları ekonomiye kazandırmak altyapı çalışmaları açısından çok önemli.

"75 kuyuda 71 varil üretiyoruz"

Gabar petrolü, Türkiye'nin en kaliteli petrolüdür. Ham petrol olduğu gibi kullanılmıyor. Rafinelerinde işlendikten sonra araçlarda kullanılabiliyor. O işlem yapılırken bu petrol daha rahat işlenebiliyor. Dünya standartlarında kaliteli bir petrol. Gabar'da bugün itibariyle 71 bin varile geldik günlük üretimde. Türkiye Petrolleri 2016 yılında 35-36 bin varil petrol üretiyordu. Bugün sadece Gabar'da bunun 2 katına çıkmış durumdayız. 75 kuyuda 71 bin varil üretiyoruz. Türkiye'nin geri kalan kuyularında 40-50 varillerde. Saha çok verimli.

Gabar bizim 2021 yılında yaptığımız bir keşif. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi. Bu yılki üretimimiz Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimi. 29 Aralık itibariyle günlük yurtiçi üretimimiz 127 bin varil oldu. Gabar dahil. Gabar terörle anılan bir yerdi. Neden Türkiye'ye terörle meşgul edilmiş anlaşılıyor. Şırnak 2024 yılında Türkiye'de ekonomisi en çok büyüyen il. 3 bini üzerinde o dağlarda çalışanımız var. Çoğunluğu o bölgeden. Şırnak petrol kenti haline dönmüş durumda. İktisadi petrolün yanında sosyal bir dönüşüm de var. Geçmişte gidilemeyen o dağlara 540 km yol yaptık. Biz bu çalışmaları sürdürdükçe üretim artacak. Gabar'daki keşifte 100 bin varile çıkacağımızı düşünüyoruz. Yeni keşiflere ihtiyaç var. Arama faaliyetlerimiz devam edecek. Yaptığımız operasyon 4 km yerin altında. Gabar'da biraz farklı çalışıyor. Her arama kuyumuz, üretim kuyumuz haline geliyor. 2025 için daha endüstrinin standartlarına uygun çalışılarak bölgenin tüm potansiyeli ortaya çıkarılacak."

"Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla"

"Türkiye her gün 140 milyon metreküp doğalgaza ihtiyaç duyuyor. Her gün 1 milyon varil üzerinde petrole ihtiyacı var. Yaklaşımımız geleneksel yaklaşımların ötesinde. 2016-2017 yılında yeni stratejimizi açıkladık. Gidilmedik ve aranmadık hiçbir yer bırakmayacağız dedik. 35 bin varilde 70 bin varile geldik. İki kat büyük büyüme ama Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla. Onun için Türkiye'de aramaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dışardaki arama çalışmalarımızı da yoğunlaştırmamız lazım. 71 bin varil, yıllık 2 milyar dolar tutarında. Şuan ki ekonomik değeri bu. Bunu bir fabrika olarak düşünün. Buraya yatırımımızı yaptık. İşin boyutu çok büyük. Bu 2 milyar dolar içerde kalıyor, dışarı vermiyoruz. Hem ekonomik hem de sosyal katkı sağlıyor. Oranın o gençleri dağa çıkmıyor ve şimdi orada çalışıyor."