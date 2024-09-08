Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu. Bayraktar, 2028'de santralin tamamlanarak Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını ve temiz enerji üretimiyle 30 milyon ton karbon emisyonunun azaltılacağını belirtti.

Türkiye'nin enerji güvenliğinde kilit rol

Mersin’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), 4 reaktörüyle faaliyete geçtiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak. Bakan Bayraktar, santralin enerji arz güvenliği ve iklim hedefleri açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. “2028 yılı itibarıyla 4 reaktörün tamamıyla devreye girmesi hedefleniyor ve bu santral tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak” dedi.

Dünyanın en büyük nükleer şantiyesi

Bayraktar, Akkuyu NGS’nin 4 reaktörünün aynı anda inşasının sürdüğünü belirterek, projenin dünya çapında dev bir şantiye olduğunu ifade etti. Şu anda santralde 30 binin üzerinde kişinin çalıştığını söyleyen Bakan, bu durumun ülke istihdamına da önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Temiz enerji ve karbonsuz gelecek

Bakan Bayraktar, Akkuyu’nun Türkiye için 70 yıllık bir rüyanın gerçekleşmesi anlamına geldiğini ifade ederek, santralin enerji üretiminin temiz, karbonsuz olacağını ve 30 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçileceğini kaydetti. 2010 yılında Rusya Federasyonu ile yapılan hükümetler arası anlaşmanın, Türkiye’nin nükleer enerji hedeflerinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu süreçte karşılaşılan zorluklara rağmen 2050 yılı için belirlenen 20 bin megavatlık nükleer enerji hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.

Gelecek için nükleer enerji

Bakan Bayraktar, Akkuyu NGS projesinin Türkiye’nin gelecekteki enerji güvenliği ve temiz enerji hedefleri doğrultusunda stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Türkiye, nükleer enerji sayesinde karbonsuz bir enerji geleceği için adımlarını atarken, Akkuyu NGS’nin bu yolda önemli bir mihenk taşı olacağı belirtiliyor.