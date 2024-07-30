Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin satın aldığı yüzer üretim, depolama ve tahliye (FPSO) platformunun Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı.

Yaklaşık 2 aylık seyir süresi

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, platformun yaklaşık 2 aylık bir seyir süresinin ardından Türkiye'ye ulaşacağını belirtti. Bayraktar, "Yüzer üretim platformumuz Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından ülkemize ulaşacak," ifadesini kullandı.

Devasa deniz üssü ile gaz üretimi

Bakan Bayraktar, platformun yolculuğu hakkında detaylı bilgiler verdiği paylaşımında, "Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan bu devasa deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacağız. Yolu açık, pruvası neta olsun," dedi.

Sakarya Gaz Sahası Faz-2 için kullanılacak

Paylaşımda, yüzer üretim platformunun Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmalarında kullanılacağı belirtildi. Platform, gazı işleyerek karaya iletilecek. Platformun teknik özellikleri arasında uzunluğunun 298,45 metre, genişliğinin ise 56 metre olduğu ve maksimum gaz işletme kapasitesinin 10,5 milyon metreküp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yüzer üretim platformumuz Singapur’dan Türkiye’ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından ülkemize ulaşacak.



Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan bu devasa deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacağız.



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