Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport vermeyi hedeflediklerini açıkladı.

TRT Haber’in aktardığına göre İstanbul’daki ‘İhracatta 2025 Eylem Planı Programı’nda konuşan Bolat, “İhracat finansman maliyetinde inşallah yeni bir indirim müjdesini önümüzdeki ay alacağız. Bu yıl 8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz. 8 bin 500 ihracatçımıza yeşil pasaport vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Bolat, sağlık turizmine ilişkinse “2 milyon sağlık turistini ülkemizde ağırlayarak 3,5 milyar dolarlık (yaklaşık 124 milyar 258 milyon lira) sağlık hizmet ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bolat, 2025 yılında ihracat ve ihracatçıya sağlanacak destekleri şöyle açıkladı:

- 2025 yılı için destek bütçemizi yaklaşık 33 milyar TL’ye (25,5 milyar TL mal ihracatı, 7,3 milyar TL hizmet ihracatı) çıkardık ve bu yıl toplamda 27 bin 700 mal ve hizmet ihracatçımızı desteklemeyi planlıyoruz.

- 2024 yılında 48,7 milyar dolarlık ihracat desteği sağlayan Türk Eximbank, 2025 yılında 50 milyar dolar ihracat desteği hedeflemektedir.

- 2024 yılında İhracat Geliştirme A.Ş. (İGE) aracılığıyla 93,3 milyar TL krediye 83,1 milyar TL (31.12.2024 tarihi itibarıyla) kefalet imkânı sunarak ihracatçılarımıza önemli bir finansman kaynağı sağladık. 2025 yılında ise İGE’nin açıklayacağı yeni kefalet destek paketleriyle toplamda 70 milyar TL’lik bir kapasite artışının sağlanması ve yıl sonunda kümülatif olarak 160 milyar TL’lik kredi kefalet desteği sunulması planlanmaktadır.

- 2025 yılında 269 ticaret heyeti, 85 alım heyeti yoluyla daha fazla pazara ulaşmayı hedefliyoruz.

- Ayrıca, 65 yurt içi, 330 yurt dışı fuar ve 1.650 bireysel katılımı destekleyerek iş dünyamızın yanında olacağız.

- İlaveten, 50 adet UR-GE Projesi ve 40 adet KTZ projesini hayata geçirmeyi planlarken 12 bin adet Pazara Giriş Belgesi’ne yönelik destek vermeyi hedefliyoruz.

- 61 şirketin 63 markasını da Marka ve TURQUALITY desteklerimiz kapsamına alarak toplamda 355 şirketin 380 markasını desteklemeyi hedefliyoruz.