Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini Sakarya’da açıkladı. Mal ihracatı hafif düşüş gösterirken, ithalat azaldı ve dış ticaret açığı son 46 ayın en düşük seviyesine geriledi.

İhracat ve ithalat rakamları

Ağustos ayında mal ihracatı: 21 milyar 795 milyon dolar (%0,9 azalış)

İthalat: 25 milyar 963 milyon dolar (%3,9 azalış)

Dış ticaret açığı: 4 milyar 168 milyon dolar (%16,7 düşüş)

Bu rakamlar, son 46 ayın aylık en düşük dış ticaret açığını işaret ediyor.

Bakan Bolat’ın değerlendirmesi

Bakan Bolat, ekonomideki olumlu gelişmelere dikkat çekerek şunları söyledi:

“İkinci çeyrek sonunda milli gelirimiz 1 trilyon 474 milyar dolara ulaştı.”

“Türkiye son 15 aydır yıllıklandırılmış enflasyonda düşüş kaydediyor.”

“Yıl sonunda fiyatlarda ve piyasalarda istikrar güçlenecek, finansal şartlarda iyileşme devam edecek.”

Ekonomik göstergelerde genel tablo

Bolat, ihracat ve ithalat rakamlarının yanı sıra, ekonomik büyüme ve enflasyon trendlerinin olumlu seyrettiğini belirtti. Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinde istikrar ve fiyat dengesi açısından önemli bir gösterge olarak yorumlanıyor.