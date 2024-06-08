Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı programda Bakan Bolat, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ve ihracat politikalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"İthalatta önemli düşüşler yaşanıyor"

Bakan Bolat, konuşmasında ihracatçıların azmi ve hükümetin etkin politikaları sayesinde her ay mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını belirtti. İthalatta da önemli düşüşler yaşandığını ifade eden Bolat, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız etkin politika ve kararlar ile ithalatımızda önemli düşüşlere şahitlik ediyoruz. 2024 yılının ilk beş ayında ithalatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 oranında azalışla 143 milyar 674 milyon dolara gerilemiştir. Dış ticaret açığımız ise 2024 yılı ilk 5 ayında yüzde 34,4 oranında azalışla 36,8 milyar dolara gerilemiştir" dedi.

"Avrupa Birliği ile temaslarımızı yoğunlaştırdık"

Türkiye'nin ticari ilişkilerini güçlendirme amacıyla stratejik platformlarda aktif olduklarını vurgulayan Bolat, "23 Serbest Ticaret Anlaşması ve 4 Tercihli Ticaret Anlaşması ile dünyada en yaygın ticaret anlaşması ağına sahip ilk 10 ülke arasındayız. En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği ile temaslarımızı son bir yılda oldukça yoğunlaştırdık. 2023 yılında 11,7 milyar TL olan mal ve hizmet ihracatı desteklerimizi bu yıl 21,5 milyar liraya çıkardık" şeklinde konuştu.

"Özveriyle çalışarak yolumuza devam edeceğiz"

Türk malının yeni pazarlara tanıtılması ve tüketiciye ulaştırılması için yapılan çalışmalara da değinen Bakan Bolat, "Son bir yılda bin 500’ün üzerinde yurt dışı fuarı ve 51 yurt içi fuarı destek kapsamına aldık. 33 adet genel nitelikli ticaret heyeti, 146 adet sektörel nitelikli ticaret heyeti, 22 adet genel nitelikli alım heyeti ve 23 adet sektörel nitelikli alım heyeti gerçekleştirdik. 48 şirketin 50 markasını destek kapsamına aldık. E-ihracat destek paketimizle 130 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.