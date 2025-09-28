Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 38. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir’de esnafa yeni bir destek paketi açıkladı. Bolat, “Pazartesi sabahı itibarıyla Kırşehir’deki esnafımız için Halk Bankası aracılığıyla 100 milyon lira tutarında esnaf kredisini göndermiş olacağız” dedi.

“Türkiye büyük bir hamle içinde”

Kırşehir Cacabey Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Bakan Bolat, Türkiye’nin son 22 yılda savunma sanayiinden sağlığa, eğitimden altyapıya pek çok alanda büyük gelişmeler kaydettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına da değinen Bolat, “Türkiye adeta mazlumların yıldızı haline geldi. İnşallah sizlerin desteğiyle bu çalışmaları sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Esnafa özel müjde

Ahilik Haftası dolayısıyla esnafa yönelik yeni destek paketini açıklayan Bolat, Halk Bankası aracılığıyla 100 milyon liralık kredi desteğinin pazartesi günü gönderileceğini belirtti.

Son 22 yılda 2 milyon 300 bin esnafa toplam 674 milyar lira kredi desteği sağlandığını hatırlatan Bolat, “Bu rakam bugünkü döviz kuruyla yaklaşık 17-18 milyar dolara tekabül ediyor. Türkiye geçmişte IMF’den 3,2 milyar lira alabiliyordu, şimdi ise sadece bu yıl 754 milyar lira destek sağlandı” dedi.

“Faiz oranları düşürülecek”

Bakan Bolat, esnafın finansman yükünü azaltmak için faizlerde de iyileştirme yapılacağını belirterek, “Yüzde 27 olan faiz oranlarını daha da aşağı çekeceğiz. Esnafımızın yükünü hafifletmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Etkinliklerden kareler

Konuşma öncesinde temsili şed kuşanma töreni düzenlendi; Ankara seymenleri ve Jandarma Bandosu sahne aldı. Programın sonunda farklı illerden gelen ustalara ödüller ve ahi beratları verildi.