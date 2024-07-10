Ticaret Bakanı Ömer Bolat, işsizlik ve istihdam oranlarına dair yaptığı son açıklamada, Türkiye'nin istihdam oranının %50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Ayrıca, işsizlik oranının da %8,4'e gerilediğini ifade etti.

İstihdamda tarihi zirve

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 Mayıs ayında işsizlik oranının %8,4 seviyesinde gerçekleşerek, 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye indiğini açıkladı. Aynı dönemde, istihdam oranı ise %0,4 artışla %50'ye ulaştı. İşgücüne katılma oranı da %54,5'e yükseldi. Genç nüfustaki işsizlik oranının ise %15 olduğunu belirten Bolat, bu oranın önceki yıllarda %25 seviyelerinde olduğunu ve bu düşüşün önemli bir gelişme olduğunu vurguladı​​.

Ekonomik büyüme ve ihracatın katkısı

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde %5,7 oranında büyüdüğünü, net ihracatın ise büyümeye %1,6 puan katkı sağladığını belirtti. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş eğiliminin, ekonomik büyümeye pozitif katkı yaparak istihdam göstergelerini desteklediğini ifade etti. Bolat, yerli üreticileri haksız rekabete karşı koruma amacıyla uygulanan ithalat politikalarının üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğini söyledi​​.

Genç işsizliğinde sevindirici düşüş

Genç nüfusta işsizlik oranının %15'e düşmesi, geçmiş yıllarda %25'lere kadar çıkan oranların önemli ölçüde gerilediğini gösteriyor. Bu gelişme, hükümetin istihdam politikalarının etkinliğini ortaya koyuyor. Bakan Bolat, genç işsizliğinin düşüşünün sevindirici bir gelişme olduğunu ve bu alandaki iyileşmenin devam edeceğini belirtti​ (Gazete Pencere)​.