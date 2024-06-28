Türkiye’nin Mayıs ayı ihracatı 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat seviyesine ulaşarak rekor kırdıANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Bakan Bolat, Türkiye’nin Mayıs ayı ihracatı 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat seviyesine ulaşarak rekor kırdığına dikkati çekerek, "Geçen yılın aynı ayına göre ,4’lük artışla 24.1 milyar dolar seviyesine çıkan ihracat, yıllık bazda ise %2,3 artışla 260 milyar dolara ulaştı. Mayıs ayında 6 milyar dolar azalan dış ticaret açığı, yıllık bazda ise 35 milyar dolar azalarak 87,1 milyar dolara geriledi. 2024 yılının ilk 5 ayında mal ihracatımız %4,5 oranında artarken, ithalat miktarı ise aynı dönemde %9,3 oranında azaldı. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığımız ise %34,4 azalarak 36,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, cari işlemler dengesi verileri 2024 yılı Temmuz ayında açıklandığında 25 milyar dolara kadar gerilemesi öngörülmektedir" denildi.

Türkiye'nin ihracatında üstlendikleri rol ve çabaları ile ihracatın artmasında büyük rol oynayan ihracatçılara teşekkür eden Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında ihracat rakamlarının ivmelenerek artması için ihracatçılarımızla el ele çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.