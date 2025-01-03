Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜİK’in Aralık 2024 enflasyon verilerini yorumladı. Enflasyonun son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Bolat, hükümetin uyguladığı ekonomik politikaların olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini söyledi.

“Enflasyon son 7 ayda 31,1 puan düştü”

Bakan Bolat, enflasyonun Mayıs 2024’e kıyasla 31,1 puan düştüğünü ve bu iyileşmenin etkili ekonomi politikalarının sonucu olduğunu vurguladı. TÜFE’nin Aralık ayında aylık %1,03 artış gösterdiğini, yıllık enflasyonun ise %44,4 seviyesine gerilediğini belirten Bolat, bu rakamların son 1,5 yılın en düşük düzeyi olduğunu ifade etti.

Makroekonomik istikrar ve dezenflasyon vurgusu

Bolat, dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının azaltılması için atılan adımların enflasyonla mücadelede kilit rol oynadığını dile getirdi. Çekirdek enflasyonda %1,06’lık bir artış olduğunu ve hizmet sektöründeki fiyat artışlarının %1,05 seviyesinde kaldığını açıkladı.

“Ekonomi programımızın kararlılıkla uygulanması sayesinde, 2024’ün ikinci yarısında enflasyon hızla düşmeye başladı. Bu eğilim, 2025 yılında daha da güçlenecek.” dedi.

2025 yılına yönelik hedefler

Bolat, 2025 yılında enflasyonla mücadelede dezenflasyon sürecini destekleyici politikaların devreye alınacağını belirtti. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve iç ticarette fiyat istikrarının sağlanması konularında sıkı denetimlerin süreceğini söyledi.

Ayrıca, hükümetin yapısal reformlara odaklanarak ekonomik istikrarı kalıcı hale getireceğini kaydeden Bolat, 2025’in istikrarlı büyüme ve düşen enflasyon yılı olacağını ifade etti.