Emre AKAR- Özkan ÖZGER / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Temmuz ayı toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu seneki hedefimiz 100 milyar dolar. Bu büyüklüğü görerek ve dünya hizmet ticaretindeki payımızı da yüzde 0,89'dan yüzde 1,20'ye çıkarmanın başarısıyla 2028 de yüzde 1.5'a çıkarmayı hedefliyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları noktasında bir de teamüllere uymayan vatandaşın mağdur olduğu haksız ticari uygulamaları ihbar veya bilinmesiyle yoğun şekilde piyasa denetimleri yapmakla mükellefiz. Fiyat istikrarını sağlamak, istihdam artışını ve büyümeyi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nın Fatih'te düzenlenen Temmuz ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bolat, "Bizim bakanlık olarak 4 ana konumuz var. Birincisi ülkemizin dış ticaretini düzenlemek ve denetlemek. Bunun ihracat ayağı var, ithalat ayağı var. İhracat ayağında mal ihracatı var, hizmet ihracatı var. Hizmet ihracatı kimsenin aklına gelmiyordu, konuşulmuyordu. Sanki Türkiye bir dış ticaret açığıyla 120 yıldır karşılaşıyor. Birisi geliyor, görünmez bir el, bunun bir kısmını kapatıyor. Cari işlemler açığı bir miktar azalıyor veya cari işlemler dengeye geliyor. Gibi zannediliyordu ama biz dünyada hizmet sektöründe en rekabetçi ülkelerden biriyiz arkadaşlar. Bizim insanımızın yapısı, bizim yapımız hizmetler sektörüne, ikrama, hizmet etmeye çok mütemayil bir sektör. O yüzden de turizmde, taşımacılıkta, hava yolunda, kara yolu taşımacılığında, deniz yolu taşımacılığında, hepsinde eğitim hizmetlerinde, sağlık hizmetlerinde bilişim ve e-ticaret... Bütün bu alanlarda hızlı gelişme kaydediyoruz ve ülkemize döviz kazandırıyoruz. Bu da ihracat, bunu niye döviz geliri olarak saymayacağız ki? Onun için bakanlık olarak biz ısrarla, bu hizmetler ihracatını da ihracat kalemi içinde vurgulayarak göstereceğiz, konuşacağız" dedi.

"400 MİLYAR DOLAR İHRACATI, MAL İHRACATINI HEDEF OLARAK BELİRLEDİK"

Bakan Bolat, "Hamdolsun 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımızı 254 milyar dolara çıkardık. 2028 itibariyle 400 milyar dolar ihracatı, mal ihracatını hedef olarak belirledik. Biz bunu çalışarak belirledik. Yani kafadan atmadık. Nasıl bu rakama ulaşabileceğimizi çalışarak belirledik. Çünkü dünya ihracatından payımız 2002'de yüzde 0,5'di, 2022 sonunda yüzde 1,02'ye ulaştık. Dün itibarıyla yüzde 1,04'e çıktık. Biz 2028'de yüzde 1,20'ye ulaşmayı hedefliyoruz. Üstüne çıkarsak ne ala. Hizmet ihracatında da 1 buçuk sene önce 59 milyar dolar olan ihracatımız geçen yıl 90 buçuk milyar dolara çıktı. Bu seneki hedefimiz 120 milyar dolar. Bu büyüklüğü görerek ve dünya hizmet ticaretindeki payımızı da yüzde 0,89'dan yüzde 1,20'ye çıkarmanın başarısıyla 2028 de yüzde 1.5'a çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Bolat, "Enflasyonist süreci aşağı indirmek için fiyatlar konusu önemli bir konu. Bu anlamda bizim bakanlığımıza verilen görev 2019 haksız fiyat düzenleme kurulunun, bakanlığımızın görev ve yetkisine verilmesiyle stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları noktasında bir de teamüllere uymayan vatandaşın mağdur olduğu haksız ticari uygulamaları ihbar veya bilinmesiyle yoğun şekilde piyasa denetimleri yapmak mükellefiz. Bu görevimizi de kararlılıkla yapmaya mecburuz ve yapıyoruz. Fiyat istikrarını sağlamak, istihdam artışını ve büyümeyi sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"BU NEDENLE 1,1 TRİLYONLUK BİR EK BÜTÇE ÇIKARILDI"

Bolat, "Bakın 2002'de, 2003'te ben MÜSİAD Başkan Yardımcısıydım. Türkiye'de 8 vilayette doğal gaz vardı. İlçelerinde bile yoktu doğru dürüst. Türkiye rüzgar enerjisini ancak Almanya'da Danimarka'daki pervaneleri görerek tanıyabiliyordu. Güneş enerjisinin adı bile geçmiyordu biz artık yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam enerji ihtiyacımızın yüzde 15'ni karşılıyoruz arkadaşlar. Yani rüzgar ve jeotermal artı güneş. Buna hidrolik kaynaklarımızı da ilave ettiğimizde Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları yüzde elliden fazla kendi yerli kaynaklarıyla. Buradaki ilerleyecek başarılarımızla inşallah enerji maliyetlerimizi aşağı çektiğimizde dış ticaretteki ciddi dengesizlik durumunda aşağı çekmiş olacağız. Ve tabii bir travma yaşandı. Bu neden Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışmasına göre arkadaşlar 2.2 trilyonluk bir harcama vardı. 103 milyar dolardı bu rakam. 2023 bütçemiz kaç biliyor musunuz arkadaşlar? 4.2 trilyon yani Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin yarısı kadar bir rakam o 11 şehre, özellikle 4 şehre ve diğer şehirlerden zarar gören bölgelere ve ilçelere harcanması gerekiyor. Ve tabii hükümetimiz bunu kararlılıkla yapıyor. Kalıcı konutları neredeyse yarısının planlaması yapıldı. 170 bini hızla yükseliyor. Toplam bir yıl içinde depremin üzerinden bir yıl geçmeden 319 bin daire teslim edilecek. Diğerleri de ikinci yılda yapılacak. Tabii ki diğer şeylerde yapılacak. Bu nedenle ciddi bir bütçe açığı ortaya çıkacaktı. Bu nedenle 1,1 trilyonluk bir ek bütçe çıkarıldı. Meclise sunuldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve Meclis Başkanı Erkan Erhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a tablo hediye etti.

