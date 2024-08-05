Instagram'dan satışlar neden e-ticaret sayılmıyor?

Ömer Bolat, Instagram'dan yapılan satışların, telefon numaraları veya WhatsApp gibi doğrudan iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirildiğini ve bu nedenle elektronik ticaret olarak nitelendirilmediğini ifade etti. Bolat, "Mal veya hizmetin teminine yönelik sözleşme Instagram üzerinden yapılmadığı için bu tür satışlar e-ticaret kapsamına girmiyor," dedi.

Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun

Bakan Bolat, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un, Trendyol, Hepsiburada ve Yemeksepeti gibi pazaryerleri ile bu pazaryerlerinde veya kendine ait elektronik ticaret ortamında kendi mal ve hizmetlerini satan işletmelerin ticari faaliyetlerini düzenlediğini vurguladı. Elektronik ticaretin kabul edilebilmesi için işlemlerin fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeden veya telefon gibi doğrudan iletişim araçları kullanılmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Instagram ve sosyal medya platformlarının rolü

Instagram gibi sosyal medya platformlarının, işletmelerin ve bireylerin mal ve hizmetlerinin tanıtımına olanak sağladığını belirten Bolat, ancak bu platformlardan yapılan tanıtımlar üzerine doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışların e-ticaret olarak kabul edilmediğini tekrar vurguladı.

Kayıt dışı satışların etkileri

Instagram üzerinden yapılan ve genellikle kayıt dışı gerçekleştirilen satışların, vergi gelirlerinin azalmasına sebep olduğunu belirten Bolat, bu satıcıların yasal yükümlülüklerini yerine getiren işletmeler karşısında haksız rekabet oluşturduğunu ve avantaj sağladığını söyledi. Ayrıca, bu tür satışların tüketici mağduriyetlerine yol açabileceğini de sözlerine ekledi.