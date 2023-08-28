Bakan Bolat, Twitter hesabından Irak ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bağdat ziyaretimize Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Sayın Muhammed Ali Temim ile ikili bir görüşme gerçekleştirerek başladık. Ülkemizin önde gelen iş dünyası temsilcilerinin de katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz kapsamında, karşılıklı yatırımları ve ticaret hacmimizi daha da güçlendirmeye yönelik atılabilecek somut adımları ele aldık, gümrükler, ithalat ve standardizasyon alanındaki beklentilerimizi aktarma fırsatı bulduk. Ayrıca, Irak'ın altyapı ve üstyapısının inşasında, Irak'ın planladığı yeni şehirler ve yeni bölgelerin imarında müteahhitlerimizin sağlayabileceği katkılar hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Dost ve kardeş Irak ile ticaret, yatırımlar, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere her alanda ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkaracağız" ifadelerini kullandı.