Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da düzenlenen "Yapay Zeka Çağında e-Ticaretin Geleceği" zirvesinde konuştu. Bolat, 21 Kasım’da sektör paydaşlarının katılımıyla e-ticaret festivali düzenleneceğini belirterek, hedefin ekonomiyi canlandırmak ve ticaretteki canlılığı artırmak olduğunu söyledi.

Bakan Bolat, Kovid-19 sürecinde e-ticaretin hızla değer kazandığını, 2019’da toplam ticaret içinde %4,5 olan e-ticaret payının 2023’te %19,5’e yükseldiğini açıkladı. Türkiye’de e-ticaret hacminin 2024 yılında %61,7 artarak 3 trilyon lirayı aştığını, bu rakamın 90 milyar dolara tekabül ettiğini söyledi.

Bolat, 2022’de 5,5 trilyon dolar olan küresel e-ticaret hacminin geçen yıl 7 trilyon dolara yükseldiğini, 2026’da ise 8 trilyon doları aşmasının beklendiğini aktardı. Türkiye’nin genç nüfusu, mobil cihaz kullanımı ve coğrafi avantajlarıyla e-ticarette güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Yeni düzenlemeler ve teşvikler

Bakanlık olarak sektörün önünü açmak için yasal düzenlemeler yaptıklarını belirten Bolat, e-ihracat destekleri, dijital teşvik takip modülü ve e-Kolay İhracat Platformu gibi uygulamaların devreye alındığını ifade etti. Ayrıca 30 ilde e-ticaret farkındalık eğitimlerinin düzenleneceğini duyurdu.

Kasım’da e-ticaret festivali

Bakan Bolat, "21 Kasım’da sektör oyuncularıyla birlikte e-ticaret festivali düzenleyeceğiz. Amacımız ekonomiyi canlandırmak, ticarete yeni bir ivme kazandırmak" dedi. Ayrıca Ankara’da e-ihracat zirvesi ve 2026’da İstanbul’da Küresel E-İhracat Zirvesi düzenleneceğini açıkladı.