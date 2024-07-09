ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'la ticaret, yatırım ve kültürel ilişkileri güçlendirmeye büyük önem verdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinin bölgesel barış ve refaha olumlu katkı yapacağını vurguladı.

Bakan Bolat, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr Elhamamy'in ev sahipliğinde düzenlenen Mısır Arap Cumhuriyeti Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bolat, Mısır halkına ve devletine tebriklerini iletti.

"Türkiye olarak Mısır ile ticaret, yatırım ve kültürel ilişkilerimizi güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz." ifadesini kullanan Bolat, şöyle devam etti:

"Köklü ekonomik ilişkilere sahip olduğumuz Mısır ile ticaret hacmimizi artırmak ve iş birliği alanlarımızı çeşitlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Mısır arasındaki iş birliğinin gelişmesinin bölgesel barış ve refaha olumlu katkı yapacağına inanıyoruz. Bu vesile ile dost ve kardeş ülke Mısır’ın Milli Günü'nü tekrar tebrik ediyorum."