Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli aktör olarak gördükleri kooperatiflere daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya aralıksız devam ettiklerini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, büyümenin olumlu seyrinde tarım üreticilerinin büyük katkısı olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakan yardımcıları, genel müdürler ve 13 Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin başkan ve yöneticileriyle bakanlıka bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndaki toplantıda kooperatiflerin Türkiye'nin ekonomik büyümesine, tarımsal üretimine, çiftçilerimizin ürünlerinin değerlerini bulmasına, ve kırsal kalkınmaya olan katkılarını artırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ilerlerken, kooperatiflerin bu yolda en önemli aktörlerden biri olduğunu belirten Bakan Ömer Bolat, 21 yılı aşan AK Parti iktidarı süresince, gerek üretici, satış ve esnaf kooperatiflerin, gerekse küçük ve orta ölçekli işletmelerin birleşip güçlenmesi adına büyük katkılar sağladığını görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Bakan Bolat, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla, tarım satış kooperatiflerimizin çiftçilerimizin ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmalarını ve ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmalarını teşvik etmeye devam edeceklerini belirterek, "Finansman ihtiyaçları ve ihracat destekleri konusunda tarım satış kooperatifleriyle birlikte çalışacağız" mesajını verdi.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1795389265695605060