Bu düzenleme, yoğun başvuruların ardından uygulamaya kondu. Bakan, otomotiv ve emlak işlemlerinde yeni düzenlemelere de değindi.

Kargo yoluyla gelen ürünler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, teslimat yoluyla kargo ve posta aracılığıyla Türkiye'ye giren ürünlerde ek vergi uygulamasını öngören Temu düzenlemesinin detaylarını anlattı. Bolat, düzenlemenin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte hangi ürünlerin bu kapsamın dışında tutulduğuna ilişkin açıklamalarda bulundu:

Akademik kitaplar ve ilaçlar: Bu ürünler, Temu düzenlemesinin getirdiği vergi artışlarından etkilenmeyecek. Bu ürünler için mevcut yüksek vergi barajı korunarak, herhangi bir değişiklik yapılmadı.

KOBİ ve küçük esnafın ürünleri: Yerli üreticiler ve küçük satıcılar tarafından üretilen ve dağıtılan ürünler de düzenlemeden etkilenmiyor. Bu, yerel üreticilerin korunması ve desteklenmesi adına alınan bir karar. 14 Ağustos 2024 döviz kuru fiyatları: Dolar ve euro ne kadar?

Bolat, düzenlemenin tüketicilerin yoğun şikayetleri ve başvuruları sonucu uygulamaya konduğunu belirtti. "Bu adımı atmamızın sebebi, hızlı kargo veya posta yoluyla gelen ve yerli üreticilere zarar veren ürünlere karşı bir önlem almaktı," dedi.

Temu düzenlemesi, yerel üreticileri korumayı amaçlıyor.

E-Ticaretin yükselişi ve Temu düzenlemesinin etkisi

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte ticaretin yön değiştirdiğine dikkat çeken Bolat, son dört yılda e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının %4,5'ten %21'e yükseldiğini belirtti. Bakan, hızlı kargo veya posta yoluyla gelen ürünlerin güvenlik, kalite ve şikayetler açısından sorunlar yarattığını ifade etti.

Bu bağlamda, Bakanlık olarak, gümrük vergisi, anti-damping vergisi veya sübvansiyona karşı vergiler gibi uygulamalardan muaf olan ürünlerle ilgili olarak birçok şikayet aldıklarını aktardı. "Yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda, bu şikayetlerin haklı olduğunu gördük ve e-ticaret yoluyla gelen ürünlerle ilgili vergi barajını 150 avrodan 30 avroya düşürdük," dedi.

Bu düzenleme sayesinde, Türkiye'ye gelecek olan ürünlerin kontrolsüz bir şekilde piyasaya sürülmesinin önüne geçilerek yerli üreticilerin korunması amaçlanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünlerdeki vergi oranı %30'a yükseltilirken, diğer ülkelerden gelen ürünlere %60 oranında vergi uygulanacak.