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Başkanlık, sözkonusu haberlrin piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyondan ibaret olduğunu belirterek, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

İletişim Başkanlığı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ailesindeki sağlık sorunları dolayısıyla görevinden affını istediği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Başkan Çolakbayrakdar: “Gençler için ne yapsak azdır”

Başkan Çolakbayrakdar: “Gençler için ne yapsak azdır”

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