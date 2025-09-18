Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Eylül itibarıyla Libya vatandaşları için uygulamaya konulan yeni vize sistemini duyurdu. Bakan Bolat, sistemin uzun süreli, çok girişli ve işlemleri kolaylaştırıcı özellikte olduğunu belirtti.

Yeni vize sistemi

Bakan Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile Bakanlıkta yaptığı görüşmede, "15 Eylül’den itibaren Libya vatandaşları için uzun süreli, çok girişli ve işlemleri kolaylaştıran yeni bir vize sistemini uygulamaya aldık" dedi.

İki ülke arasındaki ticaret ve müteahhitlik ilişkileri

Türkiye-Libya karşılıklı ticareti ilk 8 ayda 3 milyar dolara ulaştı, yıl sonu hedefi 4 milyar dolar.

2026 yılı hedefi 5 milyar dolarlık ticaret hacmi.

Müteahhitlik alanında Libya, Türkiye için kritik bir ülke: 1972’den bu yana 641 proje, 31,5 milyar dolarlık müteahhitlik çalışması gerçekleştirildi.

Eğitim, sağlık, turizm ve enerji alanlarında işbirliği sürüyor.

Gelecek projeler ve KEK toplantısı

Tarım, balıkçılık, madencilik ve yenilenebilir enerji alanlarında yeni işbirliği fırsatları.

2009’dan bu yana yapılamayan Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı bu yıl Aralık’ta yapılması önerildi.

Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) anlaşması kısa süre içinde İstanbul’da imzalanacak.

Libya tarafı açıklaması

Libya Ulaştırma Bakanı Şehubi, iki ülke ilişkilerinin uzun tarihine değinerek, Türkiye’deki firmalar için özellikle petrol alanında yeni fırsatlar bulunduğunu belirtti. Ayrıca, haftada 50 uçuş gerçekleştirildiğini ve yeni seferlerin başlatılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.